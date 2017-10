Slideshow

Meer Scuderia Cameron Glickenhaus Bestuurder in het midden

Scuderia Cameron Glickenhaus heeft opnieuw een teaser vrijgegeven van z’n aanstaande nieuwe supercar. Daarop is de bijzondere stoelconfiguratie goed te zien.

Vorige week werd al duidelijk dat de nieuwe auto van 'SCG', dat medeverantwoordelijk is voor de Apollo IE, een driezitter zal zijn. Inmiddels is duidelijk op welke van de drie stoelen de bestuurder plaats zal nemen: in het midden. Precies zoals bij de McLaren F1 dus, wat behalve een spectaculair uitzicht voor de bestuurder een kostenbesparing zal opleveren als de auto in linksrijdende landen wordt geleverd.

Het stuurwiel oogt op de teaser wat ouderwets, maar de manier waarop het dashboard om de 'tellerkokers' heen gedrapeerd is, valt in positieve zin op. Ook bijzonder is de handgeschakelde versnellingsbak, waarvan de pook 'gewoon' rechts van de bestuurder te vinden is. Opmerkelijk is dat er daarnaast flippers achter het stuur te vinden zijn. Wellicht is de keuze voor een versnellingsbak nog niet helemaal rond, want oprichter James Glickenhaus geeft duidelijk aan dat de tekeningen in een vroeg stadium zijn vrijgegeven. "Ik denk dat ik in alle eerlijkheid kan zeggen dat er geen andere autofabrikant ter wereld is die in deze fase afbeeldingen zou vrijgeven, maar ik waardeer jullie feedback zeer", zegt hij tegen z'n Facebook-volgers. "Wat denken jullie hiervan?"