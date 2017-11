Slideshow

Meer prijzen DS 7 Crossback Instappen vanaf zo'n 43 mille

Medio dit jaar liet DS de eerste prijzen los van de nieuwe 7 Crossback, maar compleet was de prijslijst nog lang niet. Daar wordt door de Nederlandse importeur tot op zekere hoogte verandering in gebracht.

Het prijskaartje van de basis-7 Crossback is vastgesteld op € 43.190. Voor dat geld krijg je een 7 Crossback met 130 pk sterke BlueHDI 130 in het vooronder, een dieselmotor. Die krachtbron is gekoppeld aan een handgeschakelde versnellingsbak. Voor de 225 pk sterke benzineversie PureTech 225 vraagt DS een prijs van € 51.890. In dat geval is de motor gekoppeld aan een automatische transmissie.

Overigens verschijnen er meer smaken 7 Crossback op de markt, al laat DS de prijzen daarvan nog even achterwege. Zo komt er ook een 180 pk sterke PureTech 180 op de prijslijst te staan. Ook heeft DS een krachtigere diesel in petto, de 180 pk sterke BlueHDi 180.

DS laat weten dat de prijslijst van de 7 Crossback medio 2019 wordt uitgebreid met nieuwe versies. In dat jaar moet de 300 pk sterke E-Tense 4x4 beschikbaar komen, een plug-in hybride met vierwielaandrijving. Hierbij is een 200 pk sterke benzinemotor gekoppeld aan twee elektromotoren.

Bestellen kan per direct. De eerste exemplaren worden in februari in ons land verwacht.