Nu 3.500 stuks toegewezen Meer Jaguar I-Pace voor Nederland

De Jaguar I-Pace is een geliefde nieuwkomer in ons land. Meer zelfs dan de fabriek aan kan, was de vrees. Aanvankelijk kreeg de Nederlandse importeur er daarom 'slechts' tweeduizend toegewezen, maar dat is de helft meer geworden.

De 2.000 Jaguars I-Pace die Nederland eerder kreeg toegewezen voor dit jaar zijn allemaal al toegezegd. Eerder al meldden we dat speciaal voor ons land de productie van de elektrische cross-over is opgeschroefd. Dat sorteert effect, want donderdag weet de importeur ons te vertellen dat het aantal I-Paces dat voor de komende jaarwisseling op Nederlands kenteken kan komen te staan met de helft is verhoogd naar 3.500 stuks. Hoewel het hard gaat, zijn er nog mogelijkheden voor gegadigden die zich snel melden, aldus Jaguar Nederland.

De run op onder meer de I-Pace is mede zo hoog omdat het lage bijtellingstarief van vier procent alleen nog dit jaar onvoorwaardelijk geldt voor EV's. Vanaf 1 januari 2019 betalen zakelijke rijders over de eerste 50.000 euro vier procent, maar over het bedrag daarboven de volle 22 procent. Dat maakt duurdere EV's, zoals Tesla's en de Jaguar I-Pace, straks een stuk begrotelijker in de bijtelling.