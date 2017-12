Slideshow

Meer details NIO ES8 bekend Tesla-killer voor de helft van het geld

Het Chinese NIO heeft een licht geworpen op de eerder dit jaar gepresenteerde ES8. De elektrische SUV lijkt een auto te zijn waar Tesla's Model X voor moet vrezen.

De ES8 is een product van het al genoemde NIO, een relatief jonge Chinese fabrikant die in 2016 al de indrukwekkende elektroracer EP9 liet zien. De ES8 is een bereikbaarder gevaarte, maar wel één die garant kan staan voor indrukwekkende cijfers.

De ES8 is een iets meer dan vijf meter lange sportieve SUV die wordt aangedreven door twee elektromotoren, die samen goed zijn voor 653 pk en 840 Nm. Een sprint vanuit stilstand naar 100 km/h doet de vierwielaangedreven en van luchtvering voorziene SUV in 4,4 tellen. Het accupakket is 70 kWh groot en daarmee moet, volgens de NEDC-cyclus, een afstand van 355 kilometer te rijden zijn. NIO kiest voor het bouwen van 1.100 (!) Power Swap Stations, wisselstations waar de ES8 in drie minuten zijn lege batterijen voor volle kan omruilen. Alsof dat nog niet genoeg is, komt NIO met 1.200 laadpalen die de ES8 na tien minuutjes laden een actieradius van 100 kilometer geven.

De wielbasis van de ES8 meet ruim drie meter. De extravagant vormgegeven koets van de ES8 is volledig uit aluminium vervaardigd. Zijn scheppers claimen zelfs dat er geen ander op grote schaal gebouwde auto is met een dergelijke hoeveelheid van dat lichtgewicht metaal. Het met leer beklede interieur van de zevenzitter is rijkelijk voorzien van tablets die voor de informatie en het entertainment moeten zorgen. Een 'lounge seat' is van de partij en datzelfde geldt voor een HEPA-filter.

Sneller dan de Model X is hij dus niet direct, maar dat betekent niet dat de ES8 geen interessante nieuwkomer is. Zo is de auto net als de Model X afgeladen met 23 sensoren, camera's en radarsystemen. Met die hardware moet de ES8 zelfstandig op de snelweg kunnen rijden. Dan de prijs: dankzij subsidiëring staat de ES8 vanaf 67.715 dollar (omgerekend zo'n € 57.500) in de Chinese orderboeken. Ter vergelijking: Tesla's Model X gaat er vanaf minimaal € 107.300 van de hand. Buiten China gaat NIO de ES8 overigens niet verkopen.