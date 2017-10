Slideshow

Meer Daihatsu-knallers naar Tokyo Motor Show Vloot concept-cars in beeld gebracht

Daihatsu sluit de week af door een blik concept-cars open te trekken. Het merk schuift zomaar vijf nieuwe studiemodellen naar voren.

Daihatsu strooit nog niet rijkelijk rond met informatie, maar laat wel kleine brokken informatie los over zijn nieuwelingen. Zo is er de DN Pro Cargo, een karretje van kei-carformaat dat is voorzien van een volledig elektrische aandrijflijn. Een vlakke laadvloer en een ruime toegang maken de auto volgens Daihatsu - echt - ideaal voor vrouwen en senioren.

Fraaier gevormd is de DN Compagno, een compacte vierdeurscoupé waarmee Daihatsu wat design én naamgeving betreft teruggrijpt op de Compagno die in 1963 ten tonele verscheen. In het vooronder doet een 1,0-liter turbomotortje dienst als kloppend hart, al zegt Daihatsu dat ook een hybride aandrijflijn mogelijk is. In dat geval ligt er een 1,2-literblok onder de kap. Ook met deze nieuweling wil Daihatsu senioren aanspreken, zo schrijft het.

Nummer drie op de lijst is de DN U-Space een vooruitblik op een nieuwe kei-car voor het merk. De auto is hoekig, hoog en lekker smal en past daarmee helemaal in het kei-gamma van de Japanners. De auto is rondom voorzien van enorm vee glaswerk, beschikt over schuifdeuren en heeft natuurlijk een 660 cc driecilinder aan boord. Het zal eens niet: deze nieuwkomer is gericht op 'drukke moeders'.

Ook op cross-overgebied heeft Daihatsu iets te melden. Zo krijgen we de DN Trec te zien, een compacte cross-over met een serieuzer voorkomen dan we van het merk gewend zijn. De auto lijkt zijn technische basis te delen met de DN Compagno. Ook hier een geblazen 1.0 of een hybride aandrijflijn op de motorenlijst. Zijn we er nog? Nog eentje dan, de DN Multisix. Deze compacte 'premium' MPV beschikt over drie zitrijen en wordt aangedreven door een atmosferische 1,5-liter. Wie eind deze maand in Japan is, heeft reden genoeg om even een bezoek te brengen aan de Tokyo Motor Show. Aan Daihatsu zal het in elk geval niet liggen!