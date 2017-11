Slideshow

McLaren teast Ultimate Series opnieuw Introductiedatum bekend

McLaren gaat vrolijk door met het stapje voor stapje wereldkundig maken van zijn nieuwe hypercar. De bijzondere ‘straatracer’ wordt nog dit jaar onthuld.

De mededeling dat de auto nog dit jaar wordt onthuld, gaat gepaard met bovenstaande teaser. De afbeelding, die volgt op een eerdere plaat van de uitlaat, lijkt een stuk achterlicht te tonen. De lamp wordt aan de bovenzijde bijgestaan door forse 'lamellen' en aan de onderzijde door grofmazig gaas. Het stuk flank dat op de afbeelding te zien is, onthult nóg een koelopening en - uiteraard - het nodige carbon. Dat materiaal wordt ook gebruikt op het paneel naast de brandende lichtstrip.

Hoe dit stukje uiteindelijk in de grote puzzel gaat vallen, is nog even afwachten, maar erg lang hoeven we ons geduld niet op de proef te stellen. McLaren belooft namelijk dat op 10 december het doek van de nieuwe hypercar wordt getrokken. De term 'straatracer' is daarop echt van toepassing, want de Britten geven nu al aan dat het rijgedrag op het circuit meer prioriteit krijgt dan dagelijkse bruikbaarheid. Wie daarnaar op zoek is binnen het genre van de opper-McLarens moet wachten op super-GT 'BP23'. Die auto volgt in een later stadium, waarmee McLarens topmodelserie uit twee auto's bestaat. Tot nu toe viel alleen de P1 binnen de grenzen van de Ultimate Series.