Waar zijn de uitlaten? McLaren teast 570LT

McLaren is met een nieuwe teasercampagne begonnen voor de meest heftige variant van de 'Sports Series': de LT. De geruchtenmodel rondom de auto die voorlopig 570LT heet draait al een tijdje, nu zien we voor het eerst het achterste van de sportauto.

De LT-typeaanduiding kwamen we eerder bij McLaren tegen in de vorm van de 675LT. Destijds wast dat een exclusieve supercar uit de hoger gepositioneerde 'super series' met, inderdaad, 675 pk. Nu lijkt alles erop dat McLaren klaar is voor de introductie van een nieuw highperfomance-model. In de video zien we korte flitsen van de achterkant van een 570. Twee dingen vallen er op: bijna de hele achterkant bestaat uit carbon fiber én de uitlaten die normaliter aan de zijkanten van de 570 zitten, zijn op de foto verdwenen. Bij de 675LT tekende McLaren deze midden in de kont van de sportauto, maar dan boven de kentekenplaat. Wellicht krijgt zijn kleinere broer een zelfde soort constructie aangemeten. Ook geeft het beeld een klein stukje van spoiler weg.

Over het precieze aantal pk's laat McLaren verder nog niks los. De titel van de campagne belooft in ieder geval veel goeds: 'The edge is calling'. Verder staat er een inspirerende tekst onder de video: "Maak je borst maar nat voor dat moment. Jouw moment. De auto. Rauw en compromiloos. Vragend om aandacht. Totale focus. Pure adrenaline." We moeten nog even geduld hebben, maar dat zal hoogstwaarschijnlijk rijkelijk beloond worden.

Video