McLaren Senna ontketend Vorm volgt functie

De McLaren P1 is met pensioen en de leegte die die hypercar in McLarens Ultimate Series achterlaat wordt opgevuld door deze nieuwe extremist: de Senna.

McLaren heeft na een korte teasercampagne het doek getrokken van de Senna, een hypercar die tot op zekere hoogte als opvolger van de P1 gezien kan worden. Tot op zekere hoogte, want deze Senna zal niet de enige auto zijn waaruit de Ultimate Series, waar tot op heden alleen de P1 onder viel, blijft bestaan. Op termijn voegt McLaren namelijk de 'BP23' aan de line-up toe, een driezitter waarbij het kopje 'comfort' bij de ontwikkeling meer aandacht heeft gekregen.

Comfort lijkt op deze Senna in ieder geval niet van toepassing. De naar de Braziliaanse racelegende Ayrton Senna vernoemde McLaren is de meest extreme auto die ooit uit McLarens thuisbasis is komen rollen. De vormgeving van deze van actieve aerodynamica voorziene Senna is op zijn zachtst gezegd opmerkelijk te noemen. Elke lijn en vouw in de koets dient een doel. We zien een gigantische achterspoiler, een dubbele diffuser aan de achterzijde, forse luchtopeningen en een zo op het oog onwaarschijnlijk grote overhang aan de voorzijde. Vorm volgt functie, al lijkt die omschrijving niet op te gaan voor het glaswerk in de portieren.

Het rijkelijk van koolstofvezel voorziene interieur draagt een minimalistisch ontwerp, al ontbreken zaken als een infotainmentsysteem, een wegklapbaar digitaal instrumentarium als in de 720S, en een achteruitrijcamera niet. De bestuurdersstoel wordt door McLaren naar het lichaam van de eigenaar gevormd.

Achter de stoelen monteert McLaren een 4,0-liter grote biturbo V8, een blok dat we kennen van de al genoemde 720S. De achtcilinder is 800 pk en 800 Nm sterk, krachtiger dus dan de 720 pk en 770 Nm sterke 720S. Dan het gewicht. Met 1.189 kilo is de Senna de lichtste McLaren ooit sinds de F1.

Wie er eentje wil, vist nu al achter het net. McLaren gaat 500 exemplaren bouwen die allen al zijn vergeven. Het prijskaartje? 750.000 pond, omgerekend bijna 855.000 euro.