GTR ook te zien tijdens Historic Grand Prix McLaren restaureert F1 GTR

Slideshow

McLaren timmert momenteel in een ongelofelijk tempo aan de weg in supercarland, maar toch blijft de F1 uit de jaren 90 minstens zo indrukwekkend als z'n nazaten. De Britten verloochenen dat erfgoed niet en hebben zelf een heel bijzonder exemplaar gerestaureerd.

Het lijdt geen twijfel dat McLaren de historische waarde van de F1 volop erkent. Onder de noemer 'F1 Certified Car' wil het merk in eigen huis heropgebouwde exemplaren gaan verkopen om zo bij te dragen aan de instandhouding van het erfgoed. Dat programma wordt afgetrapt met deze F1 GTR met chassisnummer 25R. De auto is gebouwd in 1997 en kwam onder meer uit in de 24 Uur van Le Mans en in een aantal vergelijkbare langeafstandsraces in Japan. Het is een van de laatste exemplaren van de reeks van in totaal 28 GTR's, tegenover niet meer dan 64 straat-F1's.

De auto is helemaal opnieuw opgebouwd, uiteraard met louter originele onderdelen die in veel gevallen tientallen jaren ongebruikt in de fabriek hebben gestaan. De '25R' is volledig opgebouwd volgens de specificaties van het specifieke jaar 1997 en ziet er nu dus precies hetzelfde uit als toen hij op Le Mans aan de start verscheen.

Deze specifieke Mclaren F1 GTR wordt dit weekend tijdens het Hampton Court Concours of Elegance in Engeland getoond, maar het chassisnummer hierna – 26R dus- is dit weekend 'gewoon' op het Circuit van Zandvoort te zien tijdens de Historic Grand Prix. Deze auto, van team BMW Motorsport, reed in 1997 als derde over de Finish tijdens de legendarische 24-uursrace in Frankrijk.