McLaren presenteert Senna GTR Concept Nóg meer spoilerwerk

Met de Senna presenteerde McLaren eerder een straatlegale hypercar waarbij functie voor vorm lijkt te gaan. Dat het altijd nog extremer kan, bewijst deze GTR Concept!

Een enorme vleugel, gigantische luchthappers, een bijzonder laag gewicht en extreem veel vermogen: alles draait bij de McLaren Senna om presteren. Wie wil cruisen en/of van luxe houdt, kan beter wachten op de tweede loot aan de Ultimate Series van McLaren, een driezitter die nog moet worden onthuld. Wie het liefst met een Senna het circuit op wil gaan, kan beter wachten op de Senna GTR. Net als zijn voorganger P1 GTR is dit de ultieme McLaren voor de racerij, al krijgt de auto nu nog de toevoeging 'Concept' mee. De auto is nog extremer opgetuigd om zo efficiënt mogelijk door de lucht te klieven en onder alle omstandigheden op het asfalt te blijven plakken. De gigantische vleugel is verder naar achteren geplaatst en wordt aan de onderzijde bijgestaan door een eveneens immense diffuser. De splitter aan de voorzijde is minstens zo indrukwekkend. Bij elkaar zorgen de toevoegingen voor een downforce tot 1.000 kg! De auto zelf is juist vederlicht en weegt volgens McLaren niet meer dan de 1.198 kg van de straatversie. Wel beschikt de auto over meer vermogen: minimaal 825 in plaats van 800 pk.

Zoals gezegd bevindt de GTR zich nog in de ontwikkelingsfase, maar McLaren meldt dat er 75 exemplaren zullen worden gemaakt. Die komen boven op de 500 exemplaren van de reguliere Senna. Die is al uitverkocht, maar McLaren meldt dat de GTR 'in theorie' nog verkrijgbaar is. Geïnteresseerden zouden er goed aan doen om hun handtekening vandaag nog te zetten.