Alles draait om koolstofvezel McLaren opent fabriek in Sheffield

Slideshow

McLaren heeft de sleutels gekregen van het nieuwe McLaren Composites Technology Centre (MCTC) in het Engelse Sheffield. Het MCTC gaat zich bezighouden met de ontwikkeling en de bouw van de koolstofvezel monocoque die als basis voor iedere McLaren dient.

Die carbon basis wordt straks na z'n totstandkoming in Sheffield overgebracht naar McLarens bekende fabriek in Woking, Surrey, waar de eigenlijke productie van auto's gewoon blijft plaatsvinden. Het nieuwe MCTC is de eerste Engelse productiefaciliteit van McLaren buiten die plaats. Op dit moment zijn er al 45 McLaren-werknemers werkzaam in het in Sheffield gevestigde Advanced Manufacturing Research Centre, waar het proces van het maken van complexe koolstofvezel elementen continu wordt fijngeslepen. Als het MCTC helemaal operationeel is, moeten er in totaal 200 mensen werken. Voordat het zover is, volgt er nog een aantal maanden waarin de vestiging wordt opgebouwd en de benodigde apparatuur wordt geïnstalleerd.

De bouw van de volledig uit koolstofvezel opgetrokken 'tubs' komt met de opening van de faciliteit in Sheffield terug naar Engeland. Op dit moment worden deze belangrijke onderdelen namelijk nog gemaakt bij het Oostenrijkse Carbo Tech. 'Sheffield' krijgt het nog druk: McLaren boekte in 2017 een verkooprecord en produceerde onlangs het 15.000e exemplaar.