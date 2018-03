Slideshow

McLaren komt met 570GT MSO Black Collection Ze zitten niet stil bij MSO

McLaren lanceert een speciale versie van de 570GT, namelijk de door de Special Operations-afdeling van het merk onder handen genomen Black Collection.

De McLaren 570GT MSO Black Collection, zoals de auto voluit heet, is te herkennen aan de zwarte lak, zwarte wielen en dito remklauwen. Ook het interieur is geheel in het zwart uitgevoerd, tot de contactsleutel aan toe.

Daarnaast monteert McLaren de MSO Defined Titanium SuperSports-uitlaat en het Sport Pack, waarmee de rij-instellingen scherper kunnen worden afgesteld. De toepassing van titanium voor de uitlaat resulteert in een gewichtsbesparing van 5 kilo en een geluidstoename van 5 dB. Een panoramadak is standaard, maar tegen een meerprijs van £4.750, ongeveer € 5.374, levert het merk elektrochroom glas. Dit materiaal kan door elektrische aansturing van tint veranderen.

McLaren bouwt 100 exemplaren van de 570GT MSO Black Collection. In het Verenigd Koninkrijk is de prijs vastgesteld op £179.950, omgerekend € 203.609. In Nederland kost de standaard 570GT echter al € 250.200.

De technische receptuur mag inmiddels bekend zijn. Achter de voorstoelen ligt de vertrouwde 570 pk sterke V8. De 100 km/h staat na 3,2 seconden op de klok, waarna de auto doorloopt naar 328 km/h.

De 570GT MSO Black Collection is alweer de zoveelste door MSO aangepakte McLaren. Vorige maand toonde de afdeling het 'Carbon Theme' voor de Senna, de eerste van in totaal vijf aankledingsthema's voor het model. In januari lanceerde McLaren een serie van 10 MSO-X-modellen, alle met een op circuitauto's geïnspireerde kleurstelling.