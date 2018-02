Slideshow

McLaren geeft meer Senna-info Zo snel is de top-McLaren!

In december presenteerde McLaren de Senna, een ietwat opmerkelijk gelijnd topmodel uit de zogenaamde ‘Ultimate Series’, de allersnelste en allerduurste McLarens. Een deel van de informatie kwam meteen vrij, maar nu wordt pas duidelijk hoe snel het heftig bespoilerde apparaat écht is.

Een dubbelgeblazen 4,0-liter V8 met 800 pk en 800 Nm op een gewicht van 1.189 kg. Dat is wat we al wél weten over de P1-opvolger Senna. Wat deze verhouding echter teweegbrengt op het gebied van acceleratie en topsnelheid, was echter nog niet bekend. Nu wel! McLaren onthoudt zich van overdreven bescheidenheid en komt meteen met een 0-200-tijd. In 6,8 seconden (!) moet dat klusje geklaard zijn. Wie toch bij 100 km/h de handdoek in de ring gooit, is al na 2,8 tellen klaar. Daarbij verdient het feit dat de zevenversnellingsbak met dubbele koppeling al het vermogen naar de achterwielen stuurt een aparte opmerking. De met name voor Amerikanen belangrijke 'quarter mile' (402 meter) wordt in 9,9 tellen afgewerkt, waarmee dit een echte 'ten second car' is. De topsnelheid ligt op 340 km/h en wordt ongetwijfeld stevig beperkt door de hoeveelheid downforce die de gigantische achtervleugel en dito voorspoilers genereren. Bij 250 km/h genereren de forse toevoegingen een neerwaartse druk van maar liefst 800 kg.

De prijs van al dat moois is overigens ook al bekend: ruim een miljoen euro, al zijn potentiële kopers al te laat. De McLaren Senna verschijnt in een oplage van 500 stuks en ieder exemplaar vraagt 300 uur werk van de fabrieksmedewerkers in Woking. Voor wie de Senna te 'hardcore' vindt, maar wel graag een zo duur en snel mogelijke McLaren op z'n oprit parkeert, voegt McLaren overigens op termijn een meer GT-achtige driezitter toe aan de Ultimate Series. Van die 'BP23' komen er slechts 106 en die zijn allemaal al verkocht.