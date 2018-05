Jubileumexemplaar is een 570S Spider McLaren Automotive bereikt productiemijlpaal

McLaren Automotive heeft na zeven jaar een productieaantal van 15.000 sportwagens behaald. Het jubileumexemplaar, een blauwe 570S Spider, rolde onlangs in het Verenigd Koninkrijk van de band.

Inmiddels bouwt McLaren per dag twintig sportwagens, die vrijwel allemaal bestemd zijn voor de export. In juli 2011 verliet de eerste McLaren, een 12C, de fabriek in het Britse Working, een kleine 14 maanden nadat het productiecentrum aldaar in gebruik werd genomen.

In december 2016 rolde het tienduizendste exemplaar van de band. McLaren hoopt dit jaar nog een vestiging in Sheffield te openen voor de bouw van het koolstofvezelchassis van het merk. In 2017 boekte het merk een verkooprecord van 3.340 auto's. De nieuwe Sports Series van de 570S Spider was verantwoordelijk voor ongeveer twee derde van de verkoop. De crème de la crème van McLaren, de Senna, is sinds kort in productie. De eerste van de in totaal 500 eigenaren ontvangt binnenkort de sleutels van zijn supercar.