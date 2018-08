Van 720 naar bijna 800 pk McLaren 720S volgens Novitec

Tuner Novitec heeft zijn creativiteit losgelaten op de 720S. De supercar wordt naar tuningsmaatstaven vrij subtiel aangepakt.

In een recent verleden nam Novitec zowel de 570S als de 570S onder handen en nu is ook diens grote broer, de 720S, in de werkplaats in het Duitse Stetten gereden. Waar tuners als Mansory en Hamann veelal erg 'uitgesproken' project presenteren, houdt Novitec zich behoorlijk in.

De 720S wordt namelijk niet volgehangen met aangepaste bumpers vol overdadige koelopeningen. In plaats daarvan geeft Novitec de McLaren een reeks subtiele uit koolstofvezel vervaardigde details. We komen het materiaal onder andere tegen op de sideskirts, bij de koplampen en bij de difusser aan de achterzijde. Het standaard lichtmetaal wordt gewisseld voor wielen die aan de voorzijde 20- en aan de achterzijde 21-inch meten. Indien gewenst levert Novitec een verlagingsset en spacers om de wielen verder naar buiten te brengen.

Het vermogen van de van nature 720 pk sterke McLaren is middels diverse performancekits op te schroeven. Het krachtigste kuurtje geeft de auto de beschikking over 790 pk en 878 Nm koppel. Daarmee rent de Brit in 2,7 tellen naar een snelheid van 100 km/h.