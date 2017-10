Slideshow

Mazda Vision Coupé Concept breekt los Elegantie

Zojuist maakten we kennis met de Mazda Kai Concept en nu presenteert het merk de Vision Coupé Concept!

Waar de Kai Concept moet laten zien wat Mazda in petto heeft voor de nieuwe 3, is deze Vision Coupé Concept het uithangbord van wat Mazda op het gebied van "elegant vervoer" allemaal in huis heeft. De auto neemt de vorm aan van een fraai gelijnde vierdeurscoupé. Het model heeft een lange neus en is volgens zijn scheppers voorzien van "[...] gouden verhoudingen". Dat klinkt natuurlijk mooi op papier, maar we kunnen niet anders dan toegeven dan dat Mazda een stukje pracht heeft afgeleverd. Net als de Kai Concept is Vision Coupé Concept getekend volgens het ''less is more"-principe.

Ook van het interieur is op zijn zachtst gezegd werk gemaakt. Het geheel doet met zijn houtafwerking en ronde klokken rustig en bijna klassiek aan