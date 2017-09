Slideshow

Mazda toont blik in agenda 2019 wordt een druk jaar

Mazda gunt ons in zijn jaarrapport een kleine blik op zijn toekomstplannen. We kunnen alvast melden dat Mazda in 2021 zijn eerste plug-in hybride op de markt brengt.

Mazda laat weten dat een plug-in hybride in het vat heeft zitten die in 2021 op de markt moet komen. Het heeft er alle schijn van dat Toyota zich ook met de techniek van dat model heeft bemoeid, de twee Japanse merken zijn de laatste maanden steeds dichter naar elkaar toe gekropen.

Die plug-in is niet het enige dat op de Mazda-kalender staat. Zo brengt Mazda in 2019 zijn nieuwe revolutionaire Skyactiv-X motoren op de markt. Tevens lanceert Mazda in dat jaar een auto met een 'mild hybrid-aandrijflijn' én komt er in dat jaar zelfs een volledig elektrische auto op de markt, een model dat met en zonder range extender te krijgen is. De lijst met 2019-noviteiten gaat door met de aankondiging dat het merk een nieuwe generatie Mazda Connect klaar heeft staan. Mazda komt verder met een volledig nieuw Skyactiv-platform voor zijn modellen, modellen die een nieuwe designtaal over zich heen krijgen gestort die de naam Kodo Design 2 draagt. In 2020 schuift Mazda een nieuwe generatie Skyactiv-D-dieselmotoren naar voren, een jaar waarin ook een 'Mazda Co-Pilot Concept' wordt getoond. Die laatste heeft uiteraard te maken met de ontwikkeling van een semi-autonome auto.