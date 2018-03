Maar welk model? Mazda teast nieuw model

Ook Mazda mengt zich in de grote teaser-campagnes van merken die naar de New York International Auto Show komen. Het is echter nog gissen naar waar we een voorproefje van krijgen.

Na teasers van onder andere de nieuwe RAV4, Subaru Forester en Maserati Levante zien we nu ook een teaser op de sociale kanalen van Mazda. Nu rijst er bij ons gelijk een vraag: met wat gaan ze komen? Nog maar pas geleden hebben we in zowel de VS als Europa namelijk de nieuwe Mazda6 al gezien. De belofte "A BIG reveal in the BIG apple", zoals Mazda het nu zelf noemt, suggereert bovendien meer dan een facelift.

Toch heeft de lichtpartij aan de voorkant veel weg van de vernieuwde Mazda6. Maar wellicht heeft Mazda toch meer nieuws voor ons in petto. Zo staat er een nieuwe Mazda3 op het menu en de Amerikaanse CX-9 gaat stiekem ook alweer een tijdje mee. We moeten nog even geduld hebben, later vandaag volgt de persconferentie met hét nieuws.