Slideshow

Mazda slijpt CX-5 fijn Kleine technische aanpassingen

Mazda's CX-5 ondergaat een reeks kleine technische wijzigingen. De aanpassingen hebben alleen betrekking op de benzine- en dieselmotoren.

Mazda's huidige CX-5 is nog lang niet oud genoeg voor een facelift, maar dat weerhoudt de fabrikant er niet van om de auto op technisch vlak te moderniseren. Het merk voert een reeks kleine wijzigingen door voor de SkyActiv-G benzine- en SkyActiv-D-dieselmotoren.

Mazda past onder andere de zuigers van zowel de SkyActiv-G 2.0 als de 2.5-variant aan om trillingen nog verder te reduceren. Het merk monteert andere exemplaren, die zoals gezegd niet alleen de trillingen moeten verminderen, maar ook de weerstand in de motor moeten verlagen. Tevens monteert Mazda aangepaste injectoren, exemplaren die net even efficiënter zijn dan de units die nu in de SkyActiv-G-blokken zitten. Daarnaast neemt Mazda het motormanagementsysteem onder de loep. Bovenstaande zaken moeten het brandstofverbruik en de loop van de motoren verder verbeteren. Dan is er nog een grotere noviteit die alleen op de 2,5-litervariant van de benzinemotor van toepassing is. Dat blok maakt namelijk kennis met cilinderuitschakeling. Bij lage motorbelasting worden twee van de vier cilinders, de nummers twee en drie, uitgeschakeld.

Daarnaast ondergaat ook de 2.2 SkyActiv-D een stel aanpassingen. Het merk introduceert een 190 pk sterke variant die 450 Nm sterk is. Het lijkt erop dat deze in elk geval in het thuisland dient ter vervanging van de 175 pk en 420 Nm sterke 2.2. Verder maakt de CX-5 in het thuisland in elk geval kennis met een 360-gradencamera.