Slideshow

Mazda opent nieuwe motorenfabriek Thaise capaciteit groeit

Om het productiecapaciteit in Thailand te vergroten, heeft Mazda miljoenen euro's in een nieuwe motorenfabriek geïnvesteerd.

In de Thaise provincie Chonburi staat al een rits aan Mazda-fabrieken. Daar draait sinds vandaag een extra productieband in de motorenfabriek die door Mazda's CEO Masamichi Kogai werd geopend. Om het productiesysteem in Thailand voor motoren, transmissies en voertuigen te verbeteren, heeft Mazda ongeveer 162 miljoen euro geïnvesteerd. Hierdoor maakt Mazda daar nu jaarlijks 100.000 motoren in plaats van de eerdere 30.000 eenheden.

De eerste motor die in de nieuwe fabriek in Chonburi wordt gemaakt, is de 2.0 SkyActiv-G, een innovatieve motor die vervolgens zal worden geleverd aan productievestigingen in Maleisië, Vietnam en Thailand.