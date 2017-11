Slideshow

Mazda komt met SUV specifiek voor Verenigde Staten In rijtje CX-3, CX-5 en CX-9

Mazda scoort goed met zijn cross-overs, al kunnen de verkopen in de Verenigde Staten volgens het merk wel een duwtje in de rug gebruiken. In 2021 komt Mazda met een specifiek voor de Noord-Amerikaanse markt bestemde SUV op de markt om de verkopen aan te jagen.

In Nederland kennen we momenteel de CX-3 en de CX-5, maar dat zijn absoluut niet de enige SUV-achtigen die Mazda in zijn portfolio heeft. Zo gaat vooralsnog de CX-4 aan onze neus voorbij en moeten we het hier ook zonder CX-8 en nagenoeg identieke CX-9 stellen. Aan dat lijstje wordt in 2021 een nieuwe SUV toegevoegd.

Dat blijkt uit berichtgeving van Automotive News, dat gesproken heeft met Mazda-CEO Masamichi Kogai. De nieuwkomer, die zowel ontwikkeld als gebouwd gaan worden in de Verenigde Staten, moet de verkopen aanjagen. De auto moet in het rijtje CX-3, CX-5 en CX-9 vallen, zonder dat het model met de koper bij een van die drie uit de buurt houdt. Mogelijkerwijs plakt Mazda de naam CX-7 op de nieuwe SUV, een modelnaam die in 2012 van de internationale markt verdween.

De nieuwkomer zal gebouwd worden in de nieuwe fabriek die Mazda en Toyota in de Verenigde Staten gaat opzetten. Aanvankelijk is de gehele productiecapaciteit van die productielocatie, zo'n 150.000 stuks per jaar, bestemd voor de nieuwe SUV. Ter vergelijk, van de CX-5 werden vorig jaar in de Verenigde Staten zo'n 112.000 exemplaren aan de man gebracht.