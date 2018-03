'Stiller en comfortabeler' Mazda geeft CX-3 update

Mazda voert zelden een grote facelift door, maar kiest er in plaats daarvan voor om bestaande modellen middels kleine updates weer bij de tijd te brengen. In New York is de CX-3 (opnieuw) aan de beurt.

De kleinste cross-over van Mazda kreeg in februari 2017 al een nieuw head-up display en een langere optielijst, maar nu is het de beurt aan de Amerikanen om een vernieuwingsronde te presenteren. Deze keer is de update ook aan de buitenkant zichtbaar, al zijn de verschillen minimaal. We zien een nieuwe grille met dubbele horizontale lamellen en nieuwe led-achterlichtunits. Verder voegt Mazda in de Verenigde Staten naar keuze wat verchroomde of in 'pianolak' uitgevoerde accenten toe, al zijn dat soort uitrustingsgerelateerde zaken niet automatisch ook voor andere markten bestemd.

Aan de binnenkant wordt het geoefende oog direct getrokken naar de middentunnel, die anders is ingedeeld. Door de traditionele handrem te vervangen door een elektronische parkeerrem met de bijbehorende knop, wist Mazda ruimte te creëren voor onder meer bekerhouders en een geïntegreerde armsteun. Minder opvallend, maar wel belangrijk zijn de stoelen, die nu meer comfort moeten bieden dan voorheen. Ook is er in de VS voor het eerst volledig lederen bekleding beschikbaar. Bovendien zijn er nieuwe kleuren en materialen gebruikt en is ook achterin, dus in de rugleuning van de achterbank, een middenarmsteun toegevoegd. Onzichtbaar voor het oog, maar wel belangrijk voor de inzittenden is het feit dat Mazda de cabine beter geïsoleerd heeft. Dikker glas, dito deurpanelen en een nieuwe dakbekleding moeten daarvoor zorgen.

Mazda belooft dat ook de techniek tegen het licht is gehouden. In de VS stijgt de 2.0 Skyactiv-G die daar als enige krachtbron beschikbaar is van 146 naar 148 Amerikaanse paarden, wat overeen lijkt te komen met de 150 Europese pk's waarvoor het blok bij ons al sinds het begin te boek staat. Groot zijn de verschillen hier in ieder geval evenmin. De CX-3 krijgt daarnaast de beschikking over 'torque vectoring' waarbij het koppel op een slimme manier over de wielen wordt verdeeld en het onderstel krijgt een update.

De vernieuwde CX-3 gaat nog dit voorjaar in de verkoop in de Verenigde Staten. Specificaties, prijzen en introductiedata voor andere landen volgen in een later stadium.