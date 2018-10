CX-5 volgt 6 en CX-9 Mazda CX-5 in thuisland ook met turbomotor

De CX-5 is Mazda's derde model die met de geblazen 2,5-liter SkyActiv-benzinemotor wordt uitgerust. In het thuisland althans.

Het is 2015 als Mazda tijdens de Los Angeles Auto Show de huidige generatie CX-9 aan de wereld voorstelt, een vijf meter lange SUV die in ons deel van de wereld niet beschikbaar is. Die grote broer van de CX-5 kreeg van Mazda een opmerkelijke motor: een 2,5-liter SkyActiv-benzinemotor waarop het merk een turbo had geschroefd. Het blok leverde 250 pk en 420 Nm. Voorheen liep Mazda juist met een boog om geblazen benzinemotoren heen. In 2017 maakte de Noord-Amerikaanse versie van de gefacelifte 6 ook kennis met de 2.5T SkyActiv-G-benzinemotor en nu lepelt Mazda een 230 pk en 420 Nm sterke versie van die turbomotor ook in de CX-5. In het thuisland althans.

In Europa levert Mazda de bijgewerkte 6 níet met de 2,5-liter turbomotor. Mazda Nederland bevestigt onze vermoedens en meldt dat de CX-5 die wij in Nederland kunnen bestellen niet beschikbaar komt met de nieuwe krachtbron.

Mazda voert in Japan nog enkele andere wijzigingen door bij de CX-5. Zo wordt de auto voorzien van een aangescherpt torque vectoring-systeem, Torque Vectoring Control Plus geheten. Dit systeem grijpt ook in als je spontaan een ruk aan het stuur geeft.