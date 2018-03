Klaar voor Euro 6d Mazda CX-3 nu ook in Europese trim

Slideshow

In New York presenteerde Mazda een subtiel bijgepunte versie van de CX-3. Na de Amerikaanse variant is er nu ook beeld van de Europese versie, die bovendien z’n eigen wijzigingen krijgt.

De uiterlijke verschillen tussen de Amerikaanse en de Europese CX-3 zijn minimaal. We zien grotere kentekenplaten en 'bij ons' ontbreekt de in de VS verplichte contourverlichting. De wijzigingen aan de buitenkant beperken zich ook in Europa tot een andere grille en nieuwe achterlichten. Van die led-lichtunits is nu beter beeld. Matrix-led-koplampunits zijn eveneens nieuw. In het interieur treffen we opnieuw een anders ingedeelde middentunnel aan, waar een elektronische parkeerrem de traditionele handrem vervangt en een geïntegreerde armsteun z'n opwachting maakt.

Waar men in de VS alleen de 2.0 Skyactiv-G met 150 pk krijgt voorgeschoteld, kennen wij dat blok ook in 120 pk-trim. Beide benzinemotoren worden aangepast zodat ze aan de Euro 6d-temp-uitstootnorm voldoen. Mazda slaagt erin om zonder benzine-partikelfilter door de steeds strengere keuring te komen. Ook de Skyactiv-D-dieselversie is weer bij de tijd gebracht en stoot nu minder schadelijke stoffen uit dan voorheen.