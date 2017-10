Slideshow

Mazda blikt vooruit op nieuwe 3! Japanners pakken uit tijdens thuiswedstrijd

Mazda geeft gas tijdens de Tokyo Motor Show, dan belangrijkste autobeurs van zijn thuisland. We krijgen er onder andere een vooruitblik te zien op een volledig nieuwe 3!

Het merk neemt niet één, maar twee studiemodellen mee naar de Tokyo Motor Show. De eerste is wellicht direct de belangrijkste. Mazda laat middels een studiemodel namelijk zien wat we in grote lijnen van een volledig nieuwe 3 kunnen verwachten.

Mazda stopt zijn nieuwe concept-car vol met nieuwe technieken, waar de volledig nieuwe Skyactiv-basis deel van uitmaakt. Het studiemodel beschikt over Mazda's innovatieve Skyactiv-X krachtbron als kloppend hart, een benzinemotor met compressieontsteking die we al aan de tand hebben kunnen voelen. De Skyactiv-techniek moet in 2019 op de markt verschijnen. Voor 2020 staat overigens een plug-in hybride gepland.

Daarnaast brengt Mazda een tweede designstudie naar de thuisshow, een concept-car die hint naar de volgende stap in Mazda's Kodo-designtaal die in 2012 op de CX-5 werd geïntroduceerd.



De Tokyo-lineup van Mazda bestaat verder uit de nieuwe CX-8 en de MX-5 Red Top, zoals zijn naam al doet vermoeden een MX-5 met een rode kap. Het interieur van de roadster wordt volgehangen met Auburn Nappa leer.

3



De huidige derde generatie van de Mazda 3 rolde in 2013 voor het eerst van de band. Van het in het thuisland Axela geheten model zijn, verspreid over alle generaties, in Nederland 16.812 exemplaren verkocht.