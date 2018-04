Mazda zwaait S, TS, TS+ en GT-M uit Mazda 6 enkel in twee smaakjes

Slideshow

Al eventjes gebruikt Mazda letters als onderscheiding bij de uitrustingniveau's. De Japanners zwaaien de S, TS, TS+ en GT-M echter uit wanneer de Mazda6 in juni naar ons land komt.

Enkel in twee smaakjes komt de 6 naar Nederland: als Essence en Signature. Met de instap-Essence is de 6 een stuk rijker uitgerust dan de huidige 'S'. Het is dan ook de Essence-uitvoering die de S, TS, TS+ en GT-M vervangt bij de gefacelifte 6. Zo behoren adaptieve cruisecontrol, een navigatiesysteem, klimaatregeling met twee zones, een achteruitrijcamera, licht- en regensensor, stoelverwarming en parkeersensoren nu tot de standaarduitrusting. Een stap boven de Essence, en dus een uitvoering die nog boven de voormalig topversie GT-M staat, zet Mazda de Signature. Mazda monteert daar standaard een Nappa-leder interieur, sierpanelen van echt Sen-hout en materialen met suède-afwerking in een 6.

Voor wat, hoort wat, want de vanafprijs van de 6 ligt vanaf juni een stukje hoger. Dat is ook logisch gezien de échte basisversies verdwijnen. De prijzen voor een Essence met de 145 pk sterke SkyActiv-G-benzinemotor en een handgeschakelde zesbak beginnen bij € 36.990. 20 extra pk's kosten € 1.000. Voorheen lag de vanafprijs, voor de S, op € 31.290. De benzinemotor met 194 en een standaard automatische zesbak met het regeneratief remsysteem i-Eloop verlaat de showroom voor minimaal € 44.490. De Signature is beschikbaar vanaf de 165 pk sterke benzinemotor met een vanafprijs van € 44.240. Rijklaar is een Signature met 194 pk voor € 48.240.

Dieselen kan met de SkyActiv-D (150 pk) in de Essence-jas gaat vanaf € 43.490. De Signature is er met twee diesels: de SkyActiv-D 150 kost dan minimaal € 48.740, de sterkere SkyActiv-D 184 heeft een prijskaartje van € 55.740. De Sportbreak heeft een meerprijs van € 1.500 ten opzichte van de Sedan. Voorheen vroeg Mazda 1.000 euro extra voor de Sportbreak.