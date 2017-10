Slideshow

Max Verstappen tweede Alleen Hamilton sneller

Max Verstappen heeft een week na zijn glorieuze zege in de Grote Prijs van Maleisië weer een topresultaat behaald in de Formule 1. De Nederlander stuurde zijn Red Bull in de Grote Prijs van Japan naar de tweede plaats.

Verstappen moest alleen Lewis Hamilton voor zich dulden. De Brit van Mercedes controleerde de race op het circuit van Suzuka van start tot finish. Hij boekte al zijn achtste overwinning van het seizoen en zette een flinke stap naar zijn vierde wereldtitel in de koningsklasse.

Hamilton profiteerde optimaal van het vroege uitvallen van Sebastian Vettel. De Duitser moest zijn Ferrari na vijf rondjes al naar binnen rijden wegens technische problemen. In het kampioenschap sloeg Hamilton een gat van 59 punten naar Vettel. Het seizoen telt nog vier races.

Verstappen opende sterk op Suzuka, waar hij vorig jaar ook als tweede over de finish kwam. Hij begon als vierde, maar passeerde in de eerste bochten al zijn Australische teamgenoot Daniel Ricciardo. Even verder in de eerst ronde haalde hij ook de met een kapotte bougie sputterende Vettel in, waardoor hij achter Hamilton op de tweede positie kwam.

Tot aan de eerste pitstop gebeurde er weinig; Hamilton reed soeverein aan kop, Verstappen volgde op gepaste afstand. Na de bandenwissel rukte Verstappen op naar het achterwiel van Hamilton. De Fin Valtteri Bottas van Mercedes bood zijn kopman de helpende hand door met opzet te wachten met zijn pitstop. Hij liet Hamilton voorbijgaan en hield Verstappen een tijdje op. Daarmee gaf Bottas zijn Engelse teamgenoot net genoeg tijd om een gaatje te slaan naar Verstappen.

In de laatste twintig ronden controleerde Hamilton en volgde Verstappen. Het verschil tussen de twee coureurs schommelde steeds tussen de twee en drie seconden. In de slotronde kwam Verstappen ineens weer dichtbij, maar van een serieuze aanval kwam het niet meer. Achter Verstappen reed teamgenoot Ricciardo naar de derde plaats, zijn negende podiumplaats van dit seizoen.

Uitslagen:

1. Hamilton (GBr) Mercedes 1.27.31,194, 2. Verstappen (Ned) Red Bull 1,211, 3. Ricciardo (Aus) Red Bull 9,679, 4. Bottas (Fin) Mercedes 10,580, 5. Räikkönen (Fin) Ferrari 32,622, 6. Ocon (Fra) Force India 1.07,78. Uitgevallen: o.a Vettel (Dui) Ferrari.

Stand WK: 1. Hamilton 306 punten, 2. Vettel 247, 3. Bottas 234, 4. Ricciardo 192, 5. Räikkönen 148, 6. Verstappen 111.

Stand WK teams: 1. Mercedes 540 , 2. Ferrari 395, 3. Red Bull 303.