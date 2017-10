Slideshow

Max Verstappen eerste in Maleisië! Tweede F1-zege voor 20-jarige Nederlandse trots

Max Verstappen heeft zijn tweede zege in de Formule 1 binnen!

De Nederlandse coureur won één dag na zijn twintigste verjaardag op superieure wijze de Grand Prix van Maleisië. Hij nam in de vierde van de 56 af te leggen ronden op het circuit van Sepang de leiding na een vlekkeloze inhaalactie bij de Brit Lewis Hamilton van Mercedes en stond de koppositie niet meer af. De voorsprong aan de finish bedroeg 12 seconden.

Verstappen boekte vorig jaar in de Grand Prix van Spanje zijn historische eerste zege in de koningsklasse van de autosport. Hij was met 18 jaar en 228 dagen de jongste winnaar ooit. Hij moest meer dan een jaar wachten op zijn volgende succes. Zeker dit seizoen kende de Limburger veel tegenslag; in liefst zeven races viel hij uit. Zijn zege in Maleisië maakte alles goed.

Er was een kleine meevaller voor Verstappen bij de start van de race in Maleisië. De Fin Kimi Räikkönen, tweede in de startopstelling, kreeg zijn Ferrari niet aan de praat en moest vlak voor de start terug in de garage worden geduwd. De Nederlander, die de derde startplek innam, had daarmee al één plek gewonnen.

Hij dook na de start in het achterwiel van Hamilton, die van poleposition vertrok, maar had niet onmiddellijk gerekend op een bliksemstart van Valtteri Bottas. De Fin maakte het Verstappen moeilijk in de eerst ronde; hij probeerde zijn Mercedes voorbij de Red Bull te pushen, maar de Nederlander hield de aanval kundig af.

Nog geen drie ronden verder passeerde Verstappen Hamilton alsof deze stilstond. Het was een superieure manoeuvre van de Limburger op de kampioenschapsleider en drievoudig wereldkampioen. Ronde na ronde liep Verstappen uit, na negentien ronden bedroeg het gat al negen seconden. Hij reed in die fase een seconde per ronde sneller dan Hamilton.

De enige bandenwissel halfkoers verliep probleemloos, waardoor de Nederlander de leiding soeverein in handen hield. Hamilton kwam even wat dichterbij, maar de voorsprong bleef comfortabel en tegen het einde van de race moest Verstappen vooral opletten dat achterblijvers hem niet hinderden.