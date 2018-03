Agressieve voorbumper voor opper-Levante Maserati Levante 'GTS' opnieuw in beeld

Maserati onthult later vandaag wat vermoedelijk een razendsnelle en qua uiterlijk aangescherpte versie van de Levante is. De neus van de SUV is nu nog iets beter te zien dan gisteren.

Een agressieve grille met dubbele verticale spijlen, een diepe voorspoiler en verticaal georiënteerde luchtinlaten op de uiterste hoeken daarvan: deze Levante jaagt z'n voorliggers nog net wat eerder naar de kant dan z'n reeds bekende broertjes. Dat moet ook, want de snelste Levante krijgt als enige versie van Maserati's SUV een V8 in het vooronder. De GTS, zoals we 'm voorlopig maar noemen, komt naar verwachting over het 3,8-liter biturbo-blok uit de Quattroporte GTS te beschikken en levert daarmee in ieder geval 530 pk en 710 Nm. Dat de motor in deze auto nog meer vermogen zal leveren om de hevige concurrentie het hoofd te bieden, valt niet uit te sluiten.

Behalve een snelle topversie lijkt er ook een facelift in het vat te zitten voor de Levante. De koplampunits van het exemplaar op de bovenstaande foto ogen net wat moderner dan we van Levante-lampen gewend zijn, onder meer door een nieuwe vorm voor de dagrijverlichting en een andere positionering van de led-dimlichten.