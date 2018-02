Slideshow

Maserati Levante GTS gesnapt Ferrari-hart in hoogste Maserati

Maserati heeft een Levante met twee extra cilinders in het vat zitten. Die Levante GTS is ingepakt en wel nu weer voor de lens verschenen.

Maserati biedt de Maserati tot op heden alleen met zescilinders aan, maar daar komt verandering in als het merk een nieuwe topversie aan het leveringsgamma toevoegt: de GTS. Die nog ontbrekende Levante-smaak krijgt namelijk hoogstwaarschijnlijk de 3,8 liter grote V8 in zijn neus, een van twee turbo's voorzien blok dat we al kennen van de Quattroporte GTS en dat in de basis afkomstig is van Ferrari. In die topsedan is de achtcilinder goed voor 530 pk en 710 Nm. Het is overigens niet ondenkbaar dat Maserati het vermogen van de V8 in de Levante opschroeft om auto's als de 550 pk sterke Porsche Cayenne Turbo beter van repliek te kunnen dienen.

De auto hangt nog radicaal in de plakkers, maar we kunnen meer dan voorheen iets zien van de van grotere koelopeningen voorziene bumpers. De auto ligt dichter boven het asfalt én profiteert van een aangepast remsysteem om de Levante GTS weer fatsoenlijk tot bedaren te brengen. Mogelijkerwijs laat Maserati de Levante GTS al tijdens de Autosalon van Parijs in maart zien.