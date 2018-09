Gelimiteerd tot 200 stuks Maserati introduceert Ghibli Ribelle

Maserati introduceert een speciale uitvoering van de Ghibli: de Ribelle. Er komen er op de internationale markt slechts 200 stuks van beschikbaar.

Maserati start per oktober met de levering van de Ghibli Ribelle, een tot 200 stuks gelimiteerde serie van de Ghibli. De auto is in de kleurcombinatie Nero Ribelle uitgevoerd en dat houdt in dat de kleuren zwart en rood het beeld bepalen.

Zo staat de auto op in hoogglans zwart uitgevoerde 19 inch Proteo-wielen, exemplaren die voorzien zijn van contrasterende rode accenten. Ook de remklauwen die zich achter het lichtmetaal schuilhouden, zijn in rood uitgevoerd. Ook het interieur is in twee kleuren uitgevoerd. De Ghibli heeft zwarte deurpanelen, een rode middenarmsteun, een zwartlederen sportstuur en sportstoelen die in rood/zwart-leer zijn uitgevoerd. Op de middentunnel brengt Maserati een speciaal in chroom en aluminium uitgevoerde badge aan.



Maserati levert de Ghibli Ribelle in combinatie met alle leverbare motorversies: de 275 pk sterke V6 Diesel en de 350 pk en 430 pk sterke smaken van de biturbo V6-benzinemotor. Nederlandse prijzen volgen in een later stadium.