Alto aan kop Maruti Suzuki bouwt 20 miljoenste in India

Maruti Suzuki, de Indiase afdeling van het Japanse merk, heeft in India zijn twintig miljoenste auto gebouwd. Een Swift van de huidige generatie is het feestvarken.

Maruti Suzuki heeft 34 jaar en vijf maanden nodig gehad om 20 miljoen auto's in India te produceren. De productie werd voor het eerst aangeslingerd in december 1983. Toen rolde de Maruti 800 In Japan, een land dat natuurlijk veel kleiner is, had Suzuki 45 jaar en 9 maanden om hetzelfde aantal auto's te bouwen. De Indiase Alto is met 3,17 miljoen gebouwde exemplaren de absolute nummer één. De Maruti 800 staat met 2,91 miljoen gebouwde auto's op plek twee, gevolgd door de WagonR (2,13 miljoen), de Omni (Carry, 1,94 miljoen) en de Swift (tevens 1,94 miljoen).

De eerste auto die Maruti Suzuki produceerde, was de Maruti 800. In India zijn twee generaties van het model verkocht, in feite de eerste en tweede generaties van de Alto zoals die in Europa werd verkocht. De verkoopcijfers van de Maruti 800 zijn bij Maruti Suzuki dan ook niet opgeteld bij die van de Alto.

Momenteel heeft Maruti Suzuki drie productielocaties in India. In het land rollen onder andere de Dzire (Swift Sedan), de Baleno, de Alto, de Swift, de WagonR en de Vitara Breza van de band. In het fiscale jaar 2017 werden 1,78 miljoen auto's gebouwd. 1,65 miljoen daarvan werden in eigen land verkocht. De overige 130.000 werden geëxporteerd, onder andere naar Europa.