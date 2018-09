MPV met ladderchassis Mahindra Marazzo gepresenteerd

Laat alles uit je handen vallen. Dít is namelijk de Mahindra Marazzo!

Het Indiase Mahindra heeft de Marazzo gepresenteerd, een nieuwe MPV waarvoor Pininfarina naar verluidt zelfs een stel lijnen op papier heeft gezet. De zevenzitter, die optioneel als achtzitter geleverd wordt, is een voor Mahindra volledig nieuw model waar ook Mahindra's Noord-Amerikaanse Technical Centre zich mee heeft bemoeid.

De Marazzo is een MPV waarvoor Mahindra een ladderchassis uit de kast heeft getrokken. Voorin ligt een dwarsgeplaatste 1,5-liter grote viercilinder dieselmotor, een zelfontbrander die 123 pk en 300 Nm levert. De krachtbron is gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak en het gemiddeld verbruik moet op zo'n 5,7 l/100 km liggen. ABS en twee airbags zijn standaard, iets dat lang niet altijd het geval is bij voor de Indiase-markt bestemde modellen. Het 7-inch grote infotainmentsysteem is optioneel.

Opvallend gegeven: Mahindra zegt dat het uiterlijk van de Marazzo geïnspireerd is op een haai. De spijlen in de grille zouden tanden moeten voorstellen terwijl de achterlichtunits de staartvin van het beest moeten symboliseren. Mahindra zet verder hoog in op stilte in het interieur.

De Marazzo moet omgerekend zo'n € 12.100 kosten.