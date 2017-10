Slideshow

Mahindra KUV100 NXT gepresenteerd Micro-cross-over met stoppels

In januari vorig jaar bracht het Indiase Mahindra in het thuisland de KUV100 op de markt, een kleine cross-overtje die nu al in een stoerdere verpakking wordt gestoken.

In december 2015 stelde Mahindra de KUV100 aan de wereld voor, een sympathiek maar toch ietwat ongemakkelijk ogend karretje waarvan de letters in zijn naam stonden voor Kool Utility Vehicle. We zijn nog geen twee jaar verder, maar nu al heeft Mahindra z'n kleinste model op de snijtafel gelegd.

De KUV100 heet voortaan KUV100 NXT en die naamswijziging gaat hand in hand met de komst van een nieuwe voorbumper met een zilverkleurige skidplate, nieuwe lichtunits én nieuwe lichtmetalen wielen. Ook aan de achterzijde is gesleuteld. De achterklep is anders vormgegeven en ook hier vinden we een skidplate en nieuwe lichtunits.

Op de bestellijst zet Mahindra zowel een benzine- als een dieselmotor. De benzinevariant is een 82 pk en 115 Nm sterke 1.2 terwijl de dieselaar een 78 pk en 190 Nm sterke 1.2 turbomotor is. Opvallend detail: net als de KUV100 is ook deze Indiase creatie optioneel als zeszitter (!) te krijgen (foto 8). Voorin krijgen dus drie personen een plek, iets dat we kennen van auto's als de Fiat Multipla en de Honda FR-V.

In het interieur monteert Mahindra voortaan een 7-inch metend infotainmentscherm met navigatie. Tevens is voortaan een klein display gekoppeld aan de klimaatregeling. Uniek voor een kleine auto op de Indiase markt: ABS en twee airbags zijn standaard aanwezig!