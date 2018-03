Slideshow

Mahindra brengt Roxor naar VS Oer-Jeep via India naar Detroit

Gelukkig is er vandaag ook nieuws dat niet uit Genève komt. Het Indiase Mahindra gaat de Roxor verkopen in de Verenigde Staten. De kleine terreinauto leent z’n uiterlijk niet toevallig van de originele Willys-Jeep.

Mahindra bouwt al jaren Jeep-achtige voertuigen, waarvan de Roxor de laatste verschijningsvorm is. De autobouwer bracht in de jaren 40 de Willys-Jeep als bouwpakket naar India om het voertuig daar in licentie te bouwen. Sindsdien heeft het bedrijf z'n eigen draai aan het ontwerp gegeven. Sinds 2010 is dat de Thar, een auto die in India leverbaar was in allerlei varianten. De opvolger van de Thar is deze Roxor, al zijn de uiterlijke verschillen minimaal. De Roxor zal in de VS worden verkocht, maar daar is hij niet straatlegaal. Het is dus een puur 'lolvoertuig'. Een beetje zoals een buggy dus, maar dan met Jeep-looks. En Jeep-genen, blijkt uit onderzoek door Jalopnik's Jason Torchinsky, die de presentatie van de Roxor mocht bijwonen. De auto blijkt onderhuids nog altijd veel overeenkomsten te vertonen met het origineel, waar Mahindra vanwege de eerdergenoemde licentie ook alle rechten voor heeft. Interessant is dat de Roxor niet alleen in de VS zal worden verkocht, maar ook in Detroit wordt gebouwd uit – jawel - bouwpakketten uit India. Precies omgekeerd aan de situatie in de jaren 40, dus.