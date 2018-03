Slideshow

Maastricht krijgt milieuzone vanaf 2019 's Nederlands eerste milieuvignet

Ook Maastricht krijgt vanaf 2019 een milieuzone. De gemeente wil vanaf volgend jaar als eerste in Nederland een milieuvignet naar Duits voorbeeld invoeren. De gemeente gaat de mogelijkheden voor invoering van zo'n milieuzone verder uitwerken, zodat de gemeenteraad er na de zomer definitief over kan beslissen.

Diesels van voor 2006 en benzinemotoren van voor 1990 komen vanaf 2019 zonder milieuvignet de binnenstad niet meer in. De regeling geldt voor auto's, bestelbusjes en vrachtwagens. Ook wordt bekeken hoe vervuilende brommers en motoren uit de binnenstad geweerd kunnen worden, besliste de gemeenteraad dinsdagavond.

Maastricht wil het bestaande Duitse vignet, dat veel Limburgers vanwege de grensligging al op hun voorruit hebben, ook voor de stad invoeren, aldus wethouder Gert-Jan Krabbendam (GroenLinks). Het vignet is al verplicht in zeventig steden in Duitsland. Daarbij aansluiten is volgens Krabbendam de makkelijkste oplossing. Het college van burgemeester en wethouders ziet niets in camera-controles van kentekens. "Zo'n systeem is voor Limburg met zijn vele Duitse en Belgische automobilisten onwerkbaar", aldus Krabbendam.

Reacties

Maastricht is straks na Utrecht, Rotterdam en Arnhem de vierde stad met een milieuzone voor personenauto's. De Koninklijke Nederlandse Automobiel Club (KNAC) is niet blij met de milieuzones, omdat elke stad zijn eigen regels bepaalt. "We zijn tegen, maar als het dan toch moet laat er dan één landelijk systeem komen", vindt de KNAC. Milieudefensie reageert juist verheugd. "In Maastricht zijn veel plekken langs drukke wegen waar de uitstoot van fijnstof en stikstofdioxide erg hoog is, dus het is goed nieuws dat ze een milieuzone willen invoeren'', zegt een woordvoerster. "Het zou mooi zijn als nog meer steden snel volgen en de landelijke overheid gemeenten hierin steunt.''