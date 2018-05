Groningen de goedkoopste Maastricht duurste stad voor autoverzekering

Door een prijsstijging van ruim elf procent voor autoverzekeringen gaat Maastricht er met een nieuwe eer vandoor. Hoewel, eer? Het is namelijk ’s Nederlands duurste stad om een autoverzekering te hebben. Reden daarvoor is het hoge percentage autodiefstallen.

Autoverzekeringen.nl vergeleek de verzekeringen in dertien grote steden van ons land. Hierbij zijn prijzen vergeleken op basis van leeftijd en dekking. Drie fictieve bestuurders werden er gebruikt bij het onderzoek: een eigenaar van een Volkswagen Golf van 25 jaar oud met 5 schadevrije jaren, iemand met Volvo V70 van 40 jaar oud met 15 schadevrije jaren en een bestuurder van een Toyota Yaris van 70 jaar oud met 30 schadevrije jaren.

Grote verschillen

Voor alle dekkingen - WA, WA+ en Allrisk - kwam Maastricht als duurst uit het onderzoek naar voren. Een gemiddelde premie kost maandelijks in de Limburgse stad meer dan € 34. Op nummer twee staat Amsterdam (€ 32,50), de derde plek is voor Den Haag (€ 32). Onderaan de lijst staan steden als Assen, Leeuwarden en Groningen. De gemiddelde premies hikken hier tegen de € 26 aan. Jaarlijks zijn Maastrichtenaren gemiddeld €105 per jaar meer kwijt voor een autoverzekering dan inwoners van de goedkoopste steden. Of je nu weinig of veel schadevrije jaren hebt, oud of jong bent, WA of Allrisk verzekerd: in Maastricht betaal je in alle gevallen de hoogste premie voor een autoverzekering in 2018.

Wisseltrofee

De premies zijn in Maastricht zo duur, omdat het percentage autodiefstallen in de provincie Limburg flink hoger ligt dan in de rest van Nederland. Hoewel er in 2017 minder auto's in Maastricht zijn ontvreemd, ligt het aantal autodiefstallen in Limburg nog altijd een stuk hoger dan in de rest van het land. Door de ligging rondom landsgrenzen, rijden autodieven de gestolen voertuigen zo het land uit. Vorig jaar was een verzekering in Den Haag nog de duurste en stond Maastricht op de vierde plek als duurste stad. In 2016 stond de Limburgse stad zelfs op de zesde plaats en was Den Bosch de duurste Nederlandse stad. Door een prijsstijging van elf procent is nu Maastricht de 'grote winnaar'.

Voordelig

In Groningen ben je dit jaar gemiddeld het minste kwijt. Ben je nog onder de 30 jaar? Dan is Assen gemiddeld gezien de voordeligste stad. Voor iedereen die zijn of haar auto allrisk wilt verzekeren, dan is Leeuwarden de goedkoopste stad. Ten opzichten van Maastricht bespaar je een kwart van de premie in de Friese stad.