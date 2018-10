Wachten verzachten M Performance Parts voor nieuwe BMW 3-serie

Op de nieuwe M3 en zelfs op de aangekondigde M340i zullen we nog even moeten wachten. Wel presenteert BMW alvast de M Performance Parts die het voor de nieuwe 3-serie heeft ontwikkeld.

De nieuwe 3-serie is straks als M Sport leverbaar, een sportief aangeklede uitvoering die niet alleen uiterlijke opsmuk, maar ook zaken als een M-onderstel en krachtigere naar de 3-serie brengt. Op een echte M Performance-versie, de M340i, en op een volwaardige M-dreier, zullen we nog even moeten wachten. BMW heeft wél M Performance Parts gepresenteerd, M-onderdelen die in theorie op elke 3-serie te monteren zijn.

In de M Performance Parts-catalogus komen we zaken tegen als splitters voor de voorzijde, uit koolstofvezel vervaardigde zijspiegelkappen, M-emblemen, diverse smaken achterspoiler, donkere achterlichtunits en een uit koolstofvezel opgetrokken diffuser. Is er meer? Jazeker. BMW zet uitlaateindstukken in de catalogus en ook de al aangehaalde M Performance-remmen vinden hun weg samen met bijbehorende rode remklauwen naar de catalogus. BMW breidt de onderdelenlijst verder uit met 18- en 20-inch grote lichtmetalen wielen en ook het interieur is aan te kleden met zaken als een stuurwiel met middenmarkering, koolstofvezel schakelflippers en andere zaken die uit het lichtgewicht goedje zijn ontwikkeld.

Vanaf 9 maart staat de nieuwe 3-serie bij de Nederlandse dealers.