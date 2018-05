Verder aangekleed M Performance Parts voor BMW M2 Competition

Met de M2 Competition heeft BMW al een extra hardcore versie van de van nature al niet malse M2 in zijn leveringsgamma. Ook die extra sportieve versie kan verder worden aangekleed en moet met deze nieuwe M Performance Parts nog meer indruk kunnen maken.

De 410 pk en 550 Nm sterke M2 Competition is op optisch vlak al vrij eenvoudig van de reguliere M2's te onderscheiden. Met nieuwe M Performance Parts moet het verschil echter nog groter te maken zijn, ook op technisch vlak.

Zo is de M2 Competition nog eens 2 centimeter dichter tegen het asfalt te leggen met de komst van het M Performance-onderstel. BMW zet verder zaken als grotere remschijven, een speciaal uitlaatsysteem en nieuwe 19-inch M Performance-wielen die 3,2 kilo lichter zijn dan de reguliere wielen. Uiteraard hangt BMW de M2 Competition maar wat graag vol met extra koolstofvezel onderdelen. Zo is de motorkap te vervangen voor een exemplaar van dit lichtgewicht materiaal, een kap die 9 kilo lichter is dan het standaardexemplaar. Ook levert BMW een koolstofvezel dak, iets dat het gewicht met 5 kilo terugdringt. Wie een achterklep van koolstofvezel aanschaft, kan rekenen op een gewichtsreductie van 6 kilo. Ook levert BMW uit koolstofvezel vervaardigde voorschermen en vinden we extra koolstofvezel spoilers en lipjes op de bestellijst.

Vanbinnen is de boel aan te kleden met een van de twee nieuwe M Performance stuurwielen waarbij er een vooral met leer en Alcantara is bekleed en de andere volledig met Alcantara. Die laatste beschikt zelfs over een display waarin, in Sport Mode, een stopwatch en een G-krachtenindicator worden weergegeven.