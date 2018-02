Slideshow

Lynk & Co stuurt compacte hatchback de deur uit Is dit de Lynk & Co 02?

Het Chinese Lynk & Co is aan het testen geslagen met een tot op heden onbekend model van het merk. Het lijkt er sterk op dat de ambitieuze divisie van Geely een hatchback aan zijn modellengamma wil toevoegen.

Even een terugblik. Lynk & Co is een merk van het Chinese concern Geely, een gigant die onder andere Volvo in zijn zak heeft. Met de 01 heeft het merk een cross-over in zijn line-up en de 03 wordt een relatief compacte sedan. Wat Geely met de 02 van plan is, was enige tijd onduidelijk. Aanvankelijk zou ook dat een sedan worden, al bleek onlangs dat Lynk & Co die typeaanduiding bewaart voor een compacte hatchback met cross-overdetails.

De ingepakte Lynk & Co die hier in de kou zijn benen strekt, lijkt de eerder opgedoken 02 te zijn, al oogt de auto minder hoogpotig dan het exemplaar dat zich op eerdere foto's al liet zien. Ook deze nieuwkomer is weer doorspekt met de kenmerkende details van de Chinese fabrikant. Hoog op het front geplaatste koplampen zijn van de partij en ook de achterzijde lijkt de kenmerkende boemerangvormige lichtunits te krijgen. Onderhuids gaat zeer waarschijnlijk het CMA-platform schuil dat ook onder de XC40 zit en straks onder de nieuwe V40 een plekje krijgt.

Lynk & Co komt ook naar Europa en wil zijn auto's alleen via internet verkopen, iets wat omstreeks 2019 ook daadwerkelijk moet gaan gebeuren!