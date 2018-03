Begin 2020 naar Europa Lynk & Co presenteert de 02

Slideshow

Onze eigen hoofdstad staat vandaag in de spotlights, want in Amsterdam trekt Lynk & Co het doek van de gloednieuwe 02. De compacte cross-over gaat op jacht naar de Europese autokoper.

Lynk & Co zag zo'n drie jaar geleden het levenslicht. Onder de hoede van moederbedrijf Zhejiang Geely Holding Group wil het Chinese merk een serieuze gooi doen naar de Europese markt. Volgend jaar is het zo ver, dan zet het Chinese merk voet aan Europese wal. Een jaar later opent de eerste 'winkel' van het merk in Amsterdam haar deuren. Snel volgen Barcelona, Berlijn, Brussel en Londen. Auto's worden daar enkel uitgestald, want het bestellen van een Lynk & Co kan alleen met een computer. Een auto die sinds vandaag aan de lijst kan worden toegevoegd, is deze 02.

Eerder zagenwe de 01 en een studiemodel van de 03. De cross-over is klaar, de sedan bijna. Doordat Volvo sinds 2010 ook onder de vleugels van Geely opereert, kunnen de ingenieurs van Lynk & Co gebruik maken van veel Zweedse technologie. De 02 borduurt net als de andere modellen dan ook voort op de techniek van de 40-modellen vanuit Zweden en gebruikt bijvoorbeeld het CMA-onderstel. Naast de technologie deelt Lynk & Co ook de hoofdbasis in Gothenburg met Volvo en rollen de modellen van dezelfde productieband in Gent.

Veel weten we nog niet over de 02. Zo laten de Chinezen nog weinig los over de techniek die we in de cross-over gaan vinden. Lynk & Co wil nu vooral het design laten zien. De 02 is een cross-over maar heeft in vergelijking met de 01 een korte wielbasis en ligt lager op de weg. Verder komen we typerende designkenmerken van het merk tegen zoals de hooggeplaatste koplampen. Binnenin de 02 steelt een groot scherm de show. Daarboven komen twee ventilatieroosters die zo uit een Volvo lijken te komen, hoewel deze wel een slag zijn gedraaid. Een print op de sierstrip geeft het geheel een hippe uitstraling. Verder laat Lynk & Co aan AutoWeek weten dat de 02 enkel in Europa als plug-inhybride leverbaar wordt. Bij de 01 zijn naast de plug-inhybride een 1,5-liter en 2,4-liter benzinemotor beschikbaar. Volgens Lynk & Co krijgt de 02 een soortgelijke motorisering. De 01 wordt sinds kort geleverd in China, bij ons komt de auto in 2020 op de markt. De productie voor Europa start wel al volgend jaar. Of Lynk & Co als eerste Chinese merk Europees succes boekt, zal de tijd moeten leren.