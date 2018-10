Ook straatversie in de pijplijn Lynk & Co presenteert 03 Cyan Racing Concept

In augustus dit jaar stelde Lynk & Co de definitieve 03 aan de wereld voor, het derde productiemerk van het Chinese merk dat onder de vleugel van Volvo-moeder Geely opereert. Lynk & Co schuift nu een nieuw studiemodel naar voren: de 03 Cyan Racing Concept.

De in augustus gepresenteerde 03 is de productieversie van de gelijknamige concept-car die het merk in april 2017 liet zien. Van die 4,64 meter lange sedan, die standaard wordt aangedreven door een 1,5-liter grote driecilinder turbomotor van Volvo die 156 pk levert, is nu een raceversie getoond: de 03 Cyan Racing Concept.

Zoals de naam van de auto weggeeft is de 03 Cyan Racing Concept een studiemodel waar het Cyan Racing-raceteam zich mee heeft bemoeid. Het raceteam Lynk & Co Cyan Racing, dat ook een Polestar Cyan Racing-broertje heeft, gaat een definitieve versie volgend jaar inzetten tijdens de FIA World Touring Car Cup waar verder de merken Audi, Alfa Romeo, Honda, Hyundai, Peugeot, Seat en Volkswagen aan meedoen.

Lynk & Co zegt verder de Lynk & Co 03 Cyan in het vat te hebben zitten, een 500 pk sterk studiemodel waarmee het merk vooruitblikt op een sportversie van de 03. Daar krijgen we later pas foto's van te zien.