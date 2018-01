Slideshow

Lynk & Co overweegt fabriek in Verenigde Staten Ambitieuze nieuwkomer kijkt rond

Het op papier nog altijd interessant klinkende Lynk & Co overweegt in de Verenigde Staten een fabriek te gaan bouwen. Dat meldt Automotive News.

Lynk & Co, het innovatieve en relatief nieuwe merk van Geely, is vooralsnog alleen in het thuisland beschikbaar. Het nog geen twee jaar geleden opgerichte merk verkoopt nog geen enkele auto in de Verenigde Staten of Canada, maar lijkt wel al interesse te hebben in het er opzetten van een productiefaciliteit.

Mogelijk wordt de fabriek geplaatst in Ridgeville in de Amerikaanse staat South Carolina, een locatie waar Volvo later dit jaar zijn eerste Noord-Amerikaanse fabriek in gebruik neemt. Lynk & Co, dat in China zijn auto's online verkoopt, lijkt ook met zijn productiefaciliteit voor een bijzondere werkwijze te kiezen. Auto's zouden op bestelling gebouwd gaan worden, dus helemaal volgens specificaties volgens de klant. Of een degelijke manier van produceren de prijs erg omhoog zal stuwen, valt nog te bezien.

Lynk & Co komt ook naar Europa en wil zijn auto's alleen via internet verkopen, iets dat omstreeks 2019 ook daadwerkelijk moet gaan gebeuren.