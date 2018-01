Slideshow

Lynk & Co mogelijk ook uit België Volvo-CEO doet boekje open

Volvo kan het merk Lynk & Co van moederbedrijf Zhejiang Geely Holding Group helpen met de bouw van voertuigen wanneer het merk naar Europa wil uitbreiden.

Dat zegt Volvo CEO Hakan Samuelsson in gesprek met Bloomberg. Volgens de topman kan de productielocatie in het Belgische Gent worden gebruikt voor de bouw van Lynk & Co-auto's. Productie in Europa zou de reputatie van het nieuwe Chinese merk ten goede komen, aldus Samuelsson. Eind november ging de verkoop van de Lynk & Co 01-cross-over in China van start.

Volvo heeft een belang van 30 procent in het merk, terwijl Geely Automobile Holdings 50 procent van Lynk & Co in handen heeft. De rest is ondergebracht bij Zhejiang Haoqing Automobile Manufacturing Company, eveneens een onderdeel van de Zhejiang Geely Holding.

Halverwege 2019 gaat de Lynk & Co naar verluidt ook elders in de wereld in de verkoop.