Maandag onthulling in Amsterdam Lynk & Co 02 in beeld

Slideshow

Lynk & Co introduceert z’n tweede model, toepasselijk de 02 genaamd, zeer binnenkort. We weten allemaal wat dat betekent: teaser-tijd!

De ietwat duistere beelden hierboven laten een design zien dat nu al herkenbaar 'Lynk & Co' is. De hooggeplaatste dagrijlampen, gecombineerd met een tweede laag met daarin de grille en de koplampunits, is ook terug te vinden op de 01 en dat geldt ook voor het kenmerkende design van de achterlichten. De positionering van dit model is wat lastiger, want ook de 01 is een compacte SUV. Het lijkt erop dat de 02 kleiner wordt en meer als een hatchback-achtige in de markt wordt gezet. Ook de eerder uitgelekte beelden, waarop de auto feitelijk beter te zien is dan op deze teasers, laten een licht cross-over-achtige hatchback zien.

Maandag weten we het zeker, want dan wordt de Lynk & Co 02 gelanceerd in ons eigen Amsterdam. De in de basis Chinese dochter van Geely, dat daarmee een zustermerk van Volvo is, heeft nadrukkelijk de ambitie om de wereld over te gaan. Europa is een belangrijk doel en dat wordt op een bijzondere manier vormgegeven. De auto's worden namelijk via internet verkocht, al zijn er ook fysieke verkooppunten. Hoe dat precies zit, lees je hier.