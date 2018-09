Op jacht naar de heilige graal Lotus zoekt eerstgeborene

Lotus viert dit jaar zijn zeventigste verjaardag en daar horen niet alleen speciale edities van modellen als de Exige en Elise bij, maar zowaar ook een zoektocht naar Lotus' allereerste model.

Lotus meldt dat het op zoek is naar de allereerste auto die de fabrikant ooit op de weg heeft gezet: de Mark I uit 1948. Die wordt door Lotus omschreven als de tot op heden meest onbereikbare auto die het ooit heeft gebouwd, en dat heeft natuurlijk vooral te maken met het feit dat het door niemand minder dan Colin Chapman met de hand gebouwde stukje historie van de aardbodem verdwenen lijkt te zijn. De Austin Seven diende overigens als basis voor de Mark I.

Lotus-oprichter Chapman kon zo'n 70 jaar geleden niet voorzien dat zijn merk een lang leven in het verschiet had liggen en derhalve deed hij de oer-Lotus in 1950 van de hand om zich te richten op de Mark I. De auto werd in november 1950 voor grofweg 150 euro verkocht, maar het enige wat Lotus over de toenmalige nieuwe eigenaar wist, is dat deze woonachtig was in 'het noorden van Engeland'. Momenteel is niet bekend waar de auto zich bevindt en Lotus hoopt dat het publiek kan helpen bij het bemachtigen van Lotus' heilige graal.