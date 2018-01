Slideshow

Lotus komt in 2020 met twee nieuwe modellen Lotus-SUV in 2022

Jean-Marc Gales, CEO van Lotus, heeft tegenover het Engelse Car Magazine een boekje opengedaan over wat we de komende jaren van het merk kunnen verwachten.

2017 stond bij Lotus in het teken van het lanceren van een enorme vloot nieuwe versies en speciale edities van auto's als de Elise, Exige en Evora. Inderdaad, modellen die inmiddels al jaren meedraaien en in feite rijp zijn voor opvolging. Lotus-CEO Jean-Marc Gales zegt tegen het Engelse Car Magazine dat we in 2020 maar liefst twee volledig nieuwe modellen van het merk zullen zien.

Die twee nieuwkomers worden daarmee de eerste volledig nieuwe modellen van het merk sinds de lancering van de Evora in 2009. Eén van de nieuwe modellen geldt als opvolger van een model dat nu al bestaat, mogelijk de Evora. Volgens Gales is de andere nieuwkomer een 'evolutie' van een auto die we nu al kennen, al zal deze wel als nieuw model in de markt worden gezet. Het lijkt er sterk op dat Lotus voor de ontwikkeling van deze twee nieuwelingen mag graaien in het magazijn van zijn nieuwe moederbedrijf Geely. Of ook de motoren bij dat concern vandaan zullen komen en dus de 3,5-liter V6 van Toyota vaarwel wordt gekust, valt nog te bezien.

Gales wil verder kwijt dat het omstreeks 2022 met een SUV op de proppen komt, een hoogpotige die voor een fikse groei van de verkoopcijfers moet zorgen.