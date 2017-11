Slideshow

Lotus Exige Cup 430 gepresenteerd Extreemste Exige ooit

De eerste anderhalve week van november is aan ons voorbijgegaan zonder nieuwe speciale editie van Lotus, maar daar komt verandering in met de lancering van deze Exige Cup 430!

Het is inmiddels een cliché aan het worden, maar wel één dat keer op keer wordt bevestigd: er gaat geen maand voorbij waarin Lotus niet op de proppen komt met een nieuwe speciale uitvoering van een op leeftijd rakend model. Is dat erg? Welnee. Deze Exige Cup 430 Unlimited Edition is namelijk de meest extreme Exige die ooit de fabriekspoorten in Hethel heeft verlaten.

Achter de voorstoelen van deze Exige Cup 430 Unlimited Edition ligt de welbekende supercharged 3,5-liter V6 van de planken van Toyota. In deze topversie is de zescilinder niet 350, 360 of 380 pk sterk, zoals in de al bekende Exige-edities, maar 436 pk en 440 Nm. Een sprint vanuit stilstand naar 100 km/h is daarmee in 3,3 tellen achter de rug. De topsnelheid van deze 1.093 kilo wegende extremist ligt op 290 km/h. Bij die topsnelheid is het uitbundige spoilerwerk goed voor 220 kilo aan neerwaartse druk. 100 kilo daarvan drukt op de neus, terwijl 120 kilo op de achteras wordt gedrukt.

Het heftige vermogen heeft deze Exige Cup 430 Unlimited Edition te danken aan een nieuwe supercharger én een nieuwe intercooler, afkomstig van de Evora GT430. De nieuwe uitvoering is rondom volgehangen met nieuw ontworpen, uit koolstofvezel opgetrokken spoilerwerk. De auto staat op lichtmetalen 17- en 18-inchwielen, waar Michelin Pilot Sport Cup 2-banden omheen zijn gevouwen. Het chassis is verstevigd met lichtgewicht verstevigingsbalken en extra krachtige remmerij is opgetrommeld om deze withete Engelsman weer tot bedaren te brengen.

Een titanium uitlaatsysteem zorgt voor een gewichtsreductie van 10 kilo ten opzichte van de reguliere Exiges. Lichtgewicht carrosseriedelen schrapen ook enkele kilo's van het totaalgewicht af. Klanten kunnen er overigens voor kiezen om de auto met brandblussers en een airbagloos stuurwiel afgeleverd te krijgen.

Het Exige-gamma bestaat voortaan uit de Sport 350, de Sport 380, de Cup 380 en deze 430.