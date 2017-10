Slideshow

Lotus Elise als Cup 260 Gaan we weer!

Om de haverklap voegt Lotus een nieuwe variatie op een bekend thema aan zijn portfolio toe. Vandaag is het de Elise die als Cup 260 beschikbaar komt.

Medio dit jaar verrijkte Lotus het Elise-gamma met de Cup 250, op dat moment de sterkste Lotus met een vierpitter die het merk ooit op de weg zette. Vergeet dat maar weer, want vandaag komt deze Cup 260 om de hoek kijken.

De Cup 260 is een gelimiteerde uitvoering op basis van de al genoemde Cup 250. Lotus schroeft slechts dertig exemplaren in elkaar. Waar 1,8-liter grote viercilinder in de Cup 250 goed is voor 246 pk en 250 Nm, levert de krachtbron in deze Cup 260 253 pk en 255 Nm koppel. Een sprint vanuit stilstand naar 100 km/h is daarmee in 3,8 tellen achter de rug. De topsnelheid ligt op 243 km/h. De Cup 260 legt 862 kilo in de schaal, wat minder is dan de 884 kilo die de Cup 250 standaard weegt. De gewichtsbesparing is onder andere gerealiseerd door het veelvuldig toepassen van koolstofvezel. De speciale uitvoering is in de historisch verantwoorde kleur Championship Gold gespoten en is afgewerkt met Union Jacks en laurierkransen.

Deze nieuwe Cup 260 draagt uiteraard de nieuwe designelementen die onlangs werden doorgevoerd op de Elise Sport en de Elise Sprint. Ook hier zien we dus een bredere grille aan de voorzijde, modernere lichtunits en herziene koelopeningen. Het interieur is volgehangen met zwart Alcantara met, naar wens, rode of gele stiksels.