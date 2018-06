Jean-Marc Gales naar klassiekerhandelaar Lotus-CEO stapt op

Lotus-CEO Jean-Marc Gales heeft zijn functie neergelegd. Dat meldt het Engelse Autocar vandaag.

In mei 2014 maakte het Maleise Proton, destijds eigenaar van de Engelse sportwagenfabrikant, bekend dat de uit Luxemburg afkomstige Jean-Marc Gales naar voren werd geschoven als CEO van Lotus. Anno 2018 heeft niet Proton, maar het Chinese Geely een meerderheidsbelang in het merk. Het Engelse Autocar schrijft op basis van een gesprek met Jean-Marc Gales dat hij is opgestapt als CEO.

Naar eigen zeggen vertrekt Gales vanwege personnlijke redenen. Feng Qing Feng, voorheen Vice President en Chief Technology Officer bij Geely Auto, neemt het stokje van Gales over.

Gales gaat aan de slag bij het in Essex gevestigde JD Classics, een bedrijf dat zich onder andere specialiseert in de handel in en de restoratie van klassieke Aston Martins, Jaguars, Ferrari's en Porsches.

Onder leiding van Gales heeft Lotus een enorm aantal nieuwe uitvoeringen en speciale edities van bestaande modellen gebracht. Het is voor het eerst in jaren dat het merk weer - hoewel bescheiden - groene cijfers schrijft.Tevens heeft Gales de deur op een kier gezet voor de komst van een nieuwe Elise én heeft hij handtekeningen gezet onder documenten die de komst van een in China gebouwde Lotus-SUV moet verwezenlijken. Lotus zelf is nog niet met een officieel bericht naar buiten getreden.